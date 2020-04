Settore Giovanile, la Figc ha deciso: stop definitivo. E Fiorentina-Verona?

La Figc ha deliberato la sospensione definitiva per i campionati e le altre competizioni giovanili organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione 2019/2020, in considerazione dell’esigenza di tutelare la salute dei giovani tesserati e delle criticità legate ai termini previsti per la conclusione della stagione al 30 giugno. Non si svolgeranno quindi, tra le altre, le restanti gare dei Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C. Resta da capire che ne sarà della Coppa Italia Primavera, dove è rimasta da giocare la finale tra Fiorentina e Verona.