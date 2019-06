Settimana calda per il mercato Viola, le mosse del club

Il mercato della Fiorentina entra nel vivo, secondo quanto riportato da Repubblica, la prossima settimana rappresenterà uno snodo ufficiale per il futuro del club sul fronte acquisti cessioni. La priorità è confermare Federico Chiesa, nei prossimi giorni lo stesso Commisso potrebbe parlare con il padre-agente Enrico per ribadire la volontà di continuare insieme, almeno un altro anno. Probabile un adeguamento ulteriore di ingaggio ed un investitura da leader tecnico, per puntare con decisione all’Europa.

Montella ha chiesto una punta di spessore, un atleta che possa portare su di se il peso dell’attacco in caso di necessità. Per questo motivo è uscito il nome di Balotelli, la Fiorentina ci sta pensando, ma l’ingaggio elevato resta un problema. Raiola sta cercando di portalo in Italia in una squadra che punti su di lui come titolare, c’è la concorrenza del Parma. In uscita resta sempre Simeone, l’interessamento del Sassuolo è reale, la richiesta è di 15 milioni di euro. A centrocampo resta forte il pressing gigliato su Bennacer dell’Empoli, pare essere lui il regista prescelto individuato da Montella. Continuano i contatti con gli azzurri. Per Veretout invece si è scatenata una vera e propria asta, Napoli, Roma e Milan sono sulle tracce del francese. Domani è in programma un incontro tra l’agente ed i giallorossi. I soldi ricavati da questa cessione saranno il primo tesoretto da reinvestire pienamente sul mercato. Laurini vicino al Parma, Biraghi in uscita direzione estero e come sostituto si valuta Murru della Sampdoria.

Ricordiamo che fra 3 settimane la squadra viola sarà impegnata nell’International Champions League (CLICCA).