Sessant’anni fa a Glasgow l’impresa viola dei “Leoni di Ibrox”

Una ricorrenza da festeggiare: la Fiorentina allora era una delle squadre più temibili in circolazione

Albertosi, Robotti, Castelletti, Gonfiantini, Orzan, Rimbaldo, Hamrin, Micheli, Da Costa, Milan, Petris. Questo l'11 viola guidato da Hidegkuti e Chiappella che uscì vittorioso 0-2 da Ibrox Park (doppietta di Milan), la casa dei Rangers di Glasgow, il 17 maggio del 1961. Siccome quasi trent'anni prima i giocatori dell'Italia che sfiorarono la rimonta in casa dell'Inghilterra furono chiamati "i Leoni di Highbury", al Museo Fiorentina è venuta la felice idea di denominare quella Fiorentina "Leoni di Ibrox". La Coppa delle Coppe fu vinta dieci giorni dopo nel ritorno, con i gol dello stesso Milan e di Hamrin che suggellarono il 2-1 finale. Quella vittoria di 60 anni fa segnò anche il pasaggio di consegne alla presidenza del club gigliato tre Befani e Longinotti. "Solo undici leoni potevano reggere la durezza messa in campo dal Rangers e sfidare 80mila scozzesi che sostenevano la loro squadra lanciando di tutto in campo". Lo spiega David Bini, presidente del Museo Fiorentina. Lo leggiamo oggi su La Nazione.