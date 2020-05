Serviranno forze fresche: Fiorentina, è arrivato il momento di Sottil?

Data la necessità di tentare di finire la stagione in piena estate, La Gazzetta dello Sport si domanda se questo potrà aprire le porte del campo, anche grazie alle cinque sostituzioni, ad alcuni giovani promettenti del campionato italiano, come Adekanye della Lazio ed Esposito dell’Inter, ma soprattutto come Riccardo Sottil della Fiorentina. L’esplosione del figlio di Andrea era attesa già per questa annata, ma i gettoni da titolare sono stati appena tre, con nessun gol. Forse, conclude il quotidiano, c’è da recuperare un piccolo ritardo, ma Sottil Jr è sempre in tempo, e la Fiorentina, che gli ha rinnovato il contratto fino al 2024, lo sa. Adesso tocca a lui.