Serie A: varato il calendario 2021/22 e nasce la nuova Coppa Italia

Tutte le date e le novità sul calendario di Serie A e la nuova formula per il tabellone della Coppa Italia 2021/22

La Serie A 2021/22 ripartirà il 22 agosto e si concluderà il 22 maggio dell'anno prossimo. Un calendario originale - lo definisce Gazzetta - che sarà ratificato dal Consiglio federale. Ci sono tanti elementi nuovi, con gli impegni distribuiti nel modo più uniforme possibile. Il girone d’andata si chiuderà il 22 dicembre, prima di Natale, mentre i turni infrasettimanali saranno concentrati nella prima parte di stagione, per lasciare spazio alle competizioni europee. Cinque le volte in campo di mercoledì: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre e giovedì 6 gennaio. In mezzo, la sosta di Natale. Cinque anche le altre soste nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio, 27 marzo.

Coppa Italia, al via a Ferragosto la nuova formula della competizione. coinvolte solo le 20 squadre di A e le altrettante di B, con dodici club della massime serie subito in campo. L’obiettivo è sportivo e di interesse. La priorità - scrive la rosea - è razionalizzare al meglio gli impegni, rendendo coppa e campionato più omogenei. Oggi partecipano 29 club dalla C e 9 dalla D, in un tabellone lungo e faticoso. Le big entrano agli ottavi ed arrivano quasi sempre a giocarsi la finalissima. L'idea è creare fin da subito scontri appetibili per il pubblico televisivo. Delle 78 gare di Coppa Italia del formato attuale, meno della metà trovano visibilità in tv. Inoltre Serie A e B condividono parametri strutturali e dalla prossima stagione condivideranno anche tutte le tecnologie: dal Var alla Goal Line Technology.