Serie A, si gioca prima: prove di accordo per anticipare l’inizio delle gare

La Gazzetta dello Sport riferisce dell’esito fin qui positivo delle negoziazioni fra Lega Calcio e televisioni per anticipare di mezz’ora l’orario di inizio delle partite di Serie A. Con il nuovo formato, si inizierebbe a giocare alle 16:45, alle 19 e alle 21:15, anziché alle 17:15, alle 19:30 e alle 21:45. Sempre due ore e un quarto fra una sfida e l’altra, ma orari più “umani”. Oggi, dato che non sono previste partite, è il giorno adatto per discuterne e prendere velocemente una decisione. Un ostacolo potrebbe essere il sindacato dei calciatori, che hanno sempre avuto ritrosie a scendere in campo prima delle 18, ma ormai le partite pomeridiane sono solo tre: il derby di Torino domani, Lazio-Sassuolo l’11 luglio e Verona-Atalanta il 18. I tifosi sarebbero contenti, Lega e televisioni pure. Se non si giungerà ad un’intesa definitiva oggi, i discorsi andranno avanti.