Come riportato da Repubblica, spesso nel calcio è una questione di soldi. La prospettiva di non pagare gli stipendi ai calciatori fino a fine stagione cambia le prospettive del campionato. L’esempio della Juventus ha fatto scuola. Per tanti club è diventata appetibile l’ipotesi di non riprendere a giocare. Chi rischiava di retrocedere resterebbe in Serie A, mentre le squadre di metà classifica potrebbero iniziare a programmare il futuro senza il timore di poter scivolare. In egual modo, Atalanta, Inter e Roma avrebbero posti assicurati nelle coppe europee. Nel novero delle scontente si registrano soltanto Lazio e Napoli. La prima in lotta per lo scudetto, mentre la seconda sperava di risalire la classifica nel girone di ritorno.

L’ultima parola spetterà al governo italiano, intanto il ministro Spadafora intende prorogare il blocco dello sport.