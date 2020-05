Serie A, ripartire costa almeno 4 milioni. Tutte le spese obbligate per la sanità

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulla cifra non trascurabile (4 milioni di euro) che la Lega Serie A dovrà sborsare per essere in regola con tutte le normative di sicurezza previste per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Soltanto i tamponi, da effettuare con cadenza regolare a tutti i tesserati, costeranno 150mila euro per squadra, circa tre milioni in totale, mentre sono da mettere in conto anche igienizzanti, mascherine, guanti e materiali assortiti per duecentomila euro totali. Infine ogni squadra che non ha la possibilità di far alloggiare il proprio organico all’interno delle proprie strutture dovrà versare altri quattro o cinquemila euro ad alberghi e foresterie private. Alla fine, ripartenza o meno, ci sono spese tangibili da sostenere.