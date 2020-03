Campionati, per andare avanti serve una deroga dei prestiti. La situazione in casa Fiorentina

Come riportato da Repubblica, per terminare l’attuale campionato di Serie A sembra ormai inevitabile superare la data scoglio del 30 Giugno. Giorno in cui scadono ufficialmente i contratti ed i prestiti di molti calciatori.

In casa Fiorentina i diretti interessati sarebbero Dalbert, Badelj e Ghezzal. Il brasiliano è in prestito secco dall’Inter, mentre il croato e l’algerino sono arrivati in prestito con diritto di riscatto rispettivamente da Lazio e Leicester.

Se si dovesse riprendere, il calcio si attrezzerà per ottenere una deroga e un prolungamento degli accordi stipulati la scorsa estate. Situazione alquanto singolare che coinvolgerebbe anche il neo acquisto Amrabat che rimarrebbe parcheggiato all’Hellas Verona. Non preoccupa invece la situazione di Caceres, l’uruguaiano sembra aver raggiunto un accordo di massima con la società per proseguire insieme, inoltre esiste già un’opzione di rinnovo nel contratto in vigore.