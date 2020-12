Serie A, no a tamponi unificati

L’assemblea di Lega che si è tenuta ieri ha portato una novità nell’organizzazione della Serie A, chiudendo all’unificazione dei tamponi. Come racconta il Corriere dello Sport, nessuna delle strutture che hanno presentato un preventivo è in grado di fornire un’adeguata copertura a tutte le città, e visto anche il diminuire dell’emergenza, i club hanno valutato l’investimento economico eccessivo, per un servizio poi non del tutto soddisfacente. Ogni club, quindi, continuerà a svolgere i controlli in modo autonomo, scegliendo liberamente la struttura a cui fare riferimento.