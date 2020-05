Serie A, il mondo del calcio pronto a tutto per ripartire. Nodo tamponi

Come riportato dal Corriere dello Sport, dall’incontro di ieri tra la Federcalcio e il comitato medico scientifico del governo è emerso un grande problema, non ci sono tamponi a sufficienza.

Per permettere la ripresa degli allenamenti collettivi, ed in seguito della Serie A, saranno necessari un numero molto elevato di tamponi. Tuttavia nessuno sa come procurarseli senza andare a intaccare la disponibilità per il resto della popolazione. Ovviamente non è soltanto una questione economica ma anche di buon senso, nessuno vuole dare l’impressione di appartenere ad una casta privilegiata. Adesso la palla passa al Ministro della salute Speranza che dovrà emettere un verdetto. Alla base di tutto, sempre secondo il quotidiano, emerge la figura di un calcio pronto a mettersi totalmente a disposizione pur di tornare in campo, accettando ogni indicazione da parte istituzioni.