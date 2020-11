Interessante inchiesta de La Gazzetta dello Sport, che mette sotto la lente d’ingrandimento i jersey sponsor, ovvero gli sponsor di maglia, delle venti squadre di Serie A. L’incasso complessivo, relativo agli abbinamenti commerciali e non tecnici, dell’attuale stagione è superiore a quello della scorsa (quasi 169 milioni contro i precedenti 162). Leader incontrastata della classifica è la Juventus con 48 milioni. Al secondo posto a sorpresa c’è la Fiorentina, che arriva a percepire 26,2 milioni: i 25 versati da Mediacom, azienda di Commisso, sono una forma di sostegno dell’azionista intervenuto per coprire le spese di gestione. Un po’ come fa la Mapei con il Sassuolo, terzo con 18 milioni.

