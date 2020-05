Serie A femminile, giovedì il destino del campionato. L’AIC decisa sul protocollo

Un silenzio preoccupante che per due lunghi mesi aveva gettato ombre scure sulla Serie A femminile. Poi, improvvisamente, il lampo uscito dal consiglio federale mercoledì scorso con la presidente della Divisione femminile Ludovica Mantovani che si sta battendo per portare a termine almeno il massimo campionato. Nel consiglio direttivo di ieri è stato un protocollo ad hoc per la Serie A femminile, in modo da presentarsi giovedì all’incontro con il ministro dello Sport Spadafora con le idee ben chiare riguardo alla sicurezza sanitaria. Punto sul quale l’Assocalciatori non transige: nessun protocollo blando per le ragazze. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.