Serie A di nuovo al via? Tamponi a tutti e check-up approfonditi

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha incaricato la commissione medico scientifica federale di prendere tutte le precauzioni possibili se e quando riprenderà il campionato. Gli esperti – scrive La Gazzetta dello Sport – dovranno definire una serie di raccomandazioni, desinate alle leghe, per mettere in sicurezza gli addetti.

Per i giocatori saranno necessari controlli accurati e tutti dovranno fare i tamponi. Speciale attenzione servirà per chi è stato contagiato. In Serie A una dozzina. C’è il rischio di effetti collaterali, soprattuto al cuore. Curabili, certo. Ma prima serviranno controlli multiorgano per escludere qualsiasi patologia.