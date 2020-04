Serie A, a quando la ripartenza? La strategia della Figc ruota attorno a tre punti fermi

La strategia della Figc per la ripartenza dei campionati continuerà a ruotare attorno a tre punti fermi, scrive Stadio in edicola oggi. Primo: quando il governo riapre il Paese, il calcio riparte. Secondo: si riparte insieme con le altre federazioni europee. Terzo: i campionati si portano a termine, anche se si trattasse di giocarli in autunno. L’unico riferimento oggettivo è la data del 4 maggio come probabile fine del lockdown. Se la previsione sarà rispettata, ha detto il presidente della Figc Gravina, si faranno tre-quattro settimane di ritiro e di controlli sanitari per ripartire il primo giugno e finire così a metà luglio. Secondo la stessa logica, qualora il governo posponesse la riapertura di quindici giorni, il campionato slitterebbe adeguandosi alle norme.