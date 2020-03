Serie A, 2 e 16 maggio le date papabili per la ripresa. Se si andrà oltre…

La Gazzetta dello Sport scrive che, una volta ratificato lo spostamento di Euro2020, le società cercheranno di tornare a giocare il 2 maggio riempiendo tutte le domeniche e i mercoledì per arrivare a terminare la Serie A il 28 giugno. Per superare il 30 giugno servirebbero accordi anche con i giocatori, cosa che Gravina ha definito difficile ma non impossibile. Se fosse infine necessario spostare la ripartenza oltre 16 maggio o ancora oltre, l’unica soluzione sarebbe assegnare i verdetti attraverso sfide ad eliminazione diretta.

L’opinione di Graziani sui playoff