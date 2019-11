Senza veterani tocca ai ragazzi. Aspettando il vero Chiesa

Tocca ai ragazzi. Fuori Ribery, fuori Pezzella, con il Parma l’età media si abbasserà non poco, ancora di più se Vincenzo Montella schierasse l’esuberanza di Vlahovic al posto dell’esperienza di Boateng. Come scrive La Repubblica, c’è il rischio di pagare dazio, visto che l’unico veterano viola sarà Badelj. Tolti Castrovilli e Chiesa, gli altri giovani restano un punto interrogativo. Sottil rischia di bruciarsi nel dover coprire tutta la fascia, mentre Venuti è riuscito a sfuggire alla diaspora che ha colpito altri Primavera, ma la sensazione è che dalle sue parti non si stia mai tranquilli fino in fondo. Di Ranieri si dice bene, ma la Serie A è stata severa con le sue prima apparizioni. Chiesa invece ha giocato un gran partita a Milano, ha segnato con la Lazio, eppure resta la convinzione che quest’anno non si sia ancora mai visto nella versione migliore. Se non lo vedremo, è inutile attendersi troppo dalla classifica di fine anno.