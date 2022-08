Senza paura e con coraggio: adesso le scelte di Italiano ripagano

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle scelte di Italiano per il match contro il Twente. L'ex Spezia cambia ancora e stupisce nuovamente. Fuori Nico, dentro Ikonè. Fiducia a Maleh, panchina per Duncan. Insomma, ieri la Fiorentina ha sofferto, affidandosi a salvataggi singoli per tenere salva la qualificazione. Ma gli uomini di Italiano hanno messo in campo una prestazione di forza e personalità, dimostrando che le scelte del suo allenatore non sono poi così "strane".