Secondo la Lega i partenopei hanno fatto indebite pressioni sull’Asl

Nell’edizione odierna del Corriere della Sera, troviamo spazio per il caso che sta animando il calcio italiano nelle ultime ore. Ecco quanto possiamo leggere in merito alla vicenda di Juventus-Napoli: “Il livello di tensione è salito alle stelle: ieri sera all’ora di cena il club di De Laurentiis, che già venerdì aveva fatto pressioni sulla Lega per chiedere il rinvio della sfida con la Juventus, dopo la positività di Zielinski ed Elmas, non è salito sull’aereo. Secondo la Lega i partenopei hanno fatto indebite pressioni sull’autorità sanitaria per ottenere il provvedimento o comunque hanno interpretato in senso lato la circolare firmata dalla dottoressa Lucia Marino che si limita a intimare ai giocatori entrati in contatto con i contagiati di osservare il periodo di isolamento fiduciario”. La Lega che ha comunque comunicato che la partita si svolgerà regolarmente, obietta che l’Asl non può sovrastare il protocollo della Figc. Quindi la panoramica è la seguente, o il Napoli salirà sull’aereo per raggiungere Torino, oppure rischierà un provvedimento che sarà il giudice sportivo a stabilire: lo 0-3 a tavolino.