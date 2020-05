Scontro totale tra Sky e Lega Serie A. I club meditano di procedere per vie legali

Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, i club di Serie A stanno concretamente meditando di fare causa alle televisioni che hanno scelto di non pagare l’ultima rata per i diritti tv, scaduta ai primi di maggio. Ad inasprire questo clima di tensione, ieri in serata, c’è stato il botta e risposta tra il Ceo di Sky, Ibarra, e l’ad della Lega, De Siervo. “Sky ha proposto diverse soluzioni ma non ha ricevuto alcuna risposta”. La replica di De Siervo non si è fatta attendere: “Nei contatti avuti, però, abbiamo sempre ribadito come fosse necessario che, prioritariamente, Sky rispettasse le scadenze di pagamento previste dai contratti. Sono sicuro che in assemblea le squadre sapranno trovare una posizione unitaria finalizzata a garantire il rispetto dei propri diritti” la Lega resta convinta di essere nel giusto. E, a quanto pare, è disposta a dare battaglia per rivendicare le proprie ragioni.