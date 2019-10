Sconcerti: “Non cambierei l’Inter col Barcellona. Juve più forte dei blaugrana”

Mario Sconcerti, firma di punta del Corriere della Sera, si avventura stamattina in una considerazione ardita. Lui che di recente ha fatto mea culpa per aver definito “un danno” l’acquisto di Ribery da parte della Fiorentina, su Barcellona-Inter di ieri sera scrive:

(…) non cambierei adesso l’inter col Barcellona. L’inter sta nascendo, il Barcellona ha gli acciacchi di Messi e la poca fantasia del suo allenatore, dimostra l’anzianità dei suoi titoli. Resta l’involucro del Barcellona, il fascino di Messi, il tempo di Suarez, gli echi paurosi del Nou Camp, ma è un calcio che l’Inter per molti minuti ha travolto. È stata per lungo tempo una piccola lezione di calcio moderno. (…) Sarà un’altra partita con la Juve. Sarri fa un altro possesso palla, molto più rapido, molto più profondo. E la Juve ha nel complesso giocatori migliori del Barcellona.