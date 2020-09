Sconcerti: “La conferenza di Pradè una strategia, Commisso ci deve qualcosa”

“Commisso oggi ci deve qualcosa”, scrive Mario Sconcerti nel suo corsivo sul Corriere Fiorentino di oggi, facendo riferimento al supporto incondizionato che ha ricevuto dai fiorentini e che ha portato, in termini concreti, all’approvazione nel giro di un anno di un emendamento che gli consentirà di mettere le mani sullo Stadio Franchi. “Per questo – continua Sconcerti – io non voglio credere alla conferenza stampa. Quelle di Pradè sono state parole usate per spaventare chi vuole Chiesa ma aspetta a muoversi per risparmiare, è stata un’altra operazione di mercato in cui si è usata la città. Con questa squadra la Fiorentina è tra l’ottavo e l’undicesimo posto. Ha sette squadre più forti davanti. Con un altro giocatore vero, sicuro, può salire due o tre posti e diventare molto più interessante. Questi erano i patti, amico Commisso. Quando la prossima settimana tornerai a Firenze, portaci la vera buona notizia”.