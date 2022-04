Schmidt: “Fiorentina come il Tondo Doni, che litigi coi dipendenti juventini”

Le parole di Eike Schmidt che non lesina qualche bonaria frecciata ai bianconeri

Dal Friburgo alla Fiorentina. Per il direttore degli Uffizi Eike Schmidt non è stato difficile, negli anni '90, appassionarsi alla squadra gigliata mentre scriveva la sua tesi. Oggi lo racconta a La Gazzetta dello Sport. Sarà a Venezia stasera, Schmidt, ma farà di tutto per vedere Juventus-Fiorentina, magari col telefono, oppure registrandola. "Pronostici? Sono scaramantico", dribbla la domanda. "Vlahovic? Ha fatto male, ma sono cose a cui ormai siamo abituati. Voglio pensare al futuro, ma non sarebbe male se finisse 0-3 come qualche tempo fa".