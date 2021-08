Scamacca in orbita Fiorentina? Il centravanti del Sassuolo è un obiettivo viola

Secondo il Corriere dello Sport, il club gigliato è in prima fila per acquistare il centravanti romano ex Genoa

Redazione VN

Fiorentina su Gianluca Scamacca? Sembrerebbe proprio di sì. Il giovane centravanti (classe '99, qui la scheda) secondo il Corriere dello Sport potrebbe essere acquistato a stretto giro dai gigliati. Facendo il punto della situazione-Lukaku in casa Inter, infatti, il quotidiano sportivo elenca i possibili sostituti del belga (Zapata e Dzeko le due principali soluzioni) e cita tra le alternative anche l'attaccante di proprietà del Sassuolo, l'anno scorso in prestito al Genoa. Sul quale, però, sembrerebbe davanti a tutti proprio la Fiorentina.