Scaloni e il 4-2-3-1: il peso di Nico Gonzalez per l’Argentina

Non sarà un fanalino di coda, anzi. Nico Gonzalez avrà un ruolo importante nell'Argentina impegnata in Qatar. Infatti, il ct Scaloni lo considera la prima alternativa a Di Maria che, per età e per condizione fisica, non potrà giocare tutte le gare. Inoltre il 4-3-2-1 biancoceleste necessita di un giocatore dalla fantasia e dalla tecnica di Nico. Insomma, tante cose spiegano la su convocazione, in attesa di quelle spiegazioni che si aspettano società e tifosi. Lo riporta La Nazione.