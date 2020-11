Più che di un “no, grazie” senza appello, si è trattato di un paio di mezzi no. La Fiorentina si aggrappa a questo per rincorrere i sogni per la panchina rappresentati da Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Come evidenzia La Nazione, entrambi non possono dare risposte ufficiali al club viola, in quanto ancora tesserati per Inter e Juventus, ma i rumors attorno ai due tecnici toscani hanno un minimo di fondamento. Spalletti ha più volte fatto capire che vuol percepire il suo compenso con i nerazzurri fino al 30 giugno 2021 per poi scegliere il progetto da cui ripartire, Sarri lavora ad una rescisssione complicatissima con i bianconeri.

La Fiorentina

I viola, sottolinea il quotidiano, stanno cercando alternative “a termine” per sostituire Iachini che non vadano ad intaccare la stagione che verrà. Per questo i “no” a prendere la guida della Fiorentina di adesso, potrebbero cambiare davanti a una Fiorentina molto più vicina alle loro esigenze che Commisso dovrà costruire in vista della stagione 2021/2022. Insomma le porte restano aperte, visto che ad entrambi manca la casella viola nella loro lunghissima carriera.

E NON E’ DA SCARTARE IL RITORNO DI PRANDELLI