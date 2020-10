Sarri alla Fiorentina? Ecco le sue richieste. Su di lui anche una big di Serie A

Rocco Commisso ha confermato Iachini, ma potrebbe essere una fiducia a tempo. Circola il nome di Maurizio Sarri, la cui rescissione con la Juventus è sempre più vicina. Nelle ultime ore – scrive il Corriere Fiorentino – il club viola è tornato prepotentemente a prendere in considerazione l’allenatore di Figline Valdarno, opzione già valutata qualche settimana fa, ma ancora tutti gli ostacoli non sarebbero superati e l’avvicendamento non sarebbe proponibile nel giro di pochi giorni.

Se è vero che la trattativa con la Juventus procede spedita, è altrettanto vero che col procuratore Fali Ramadani molto è ancora da discutere, mentre nelle ultime ore Sarri si sarebbe preso un momento di riflessione visto che le offerte non mancherebbero. Per l’ex bianconero, che con i viola vorrebbe almeno un accordo triennale e una certa autonomia decisionale, ci sarebbe anche la Roma non del tutto convinta di Fonseca, oltre a offerte dall’estero in arrivo prossimamente.