Saranno Famosi, i talenti emergenti della Serie B. C’è anche il Viola Maleh

Interessante panoramica delineata sulle pagine di Tuttosport, in essa vengono selezionati alcuni dei migliori talenti della Serie B. Tra questa batteria di calciatori in rampa di lancio c’è anche il neo-gigliato Youssef Maleh, 22 anni, centrocampista. Cresciuto nel Cesena, il Venezia lo scovò nel 2019 al Ravenna, coi veneti è cresciuto fino a conquistare un posto nell’Under 21 (da stropicciarsi gli occhi il gol che segnò nel 4-1 alla Svezia, a novembre). A gennaio, Maleh non ha voluto rinnovare il contratto col Venezia che per un po’ l’ha accantonato. Ha risolto tutto l’arrivo della Fiorentina che l’ha comprato lasciandolo in prestito fino a giugno. E col Venezia ora in lotta per la A (anche grazie al suo reintegro) chissà che il prestito possa essere rinnovato, in caso di promozione. Un investimento per il futuro, sperando che possa ricalcare le orme di Castrovilli. Nella lista anche Michael Folorunsho, 23 anni, centrocampista della Reggina, Claude Adjapong (Lecce) e Roberto Ogunseye del Cittadella.

