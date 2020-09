Saponara in uscita: la Fiorentina tratta con una neo promossa

Come riportato da ‘Il Secolo XIX’, Riccardo Saponara avrebbe dato il via libera per trattare il suo trasferimento allo Spezia. Contatti fitti con il tecnico Vincenzo Italiano hanno convinto definitivamente il giocatore ad abbracciare il nuovo progetto tecnico del club ligure. Adesso la palla passa alle società che devono trovare un accordo economico.

