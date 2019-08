Sampdoria, resta in piedi l’ipotesi di scambio tra Simeone e Gabbiadini

Sulle pagine dedicate alla Sampdoria, La Gazzetta dello Sport fa il punto del mercato blucerchiato. Dopo l’impegno odierno in Coppa Italia contro il Crotone il ds Carlo Osti metterà a segno i colpi in attacco. E uno dei nomi papabili per la Samp è quello di Giovanni Simeone, per il quale resiste l’ipotesi di scambio con Gabbiadini con la Fiorentina.