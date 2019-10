Salvate il soldato Chiesa: scudo della Fiorentina contro i pregiudizi

Repubblica in edicola oggi si sofferma su Chiesa, ammonito per simulazione a Brescia e poi punito anche con 2.000€ di multa. La società ha deciso di proteggere il proprio gioiello, prima con Pradè nel post partita e poi con Barone che lo ha definito patrimonio di tutto il calcio Italia. Adesso sta a Montella lavorare sulla testa del giocatore per aiutarlo ad eliminare le scoria. Il primo a definire Chiesa simulatore fu Gasperini, ormai un anno fa. Domenica sera a Firenze arriva la Lazio di Immobile, altro giocatore etichettato in modo simile dall’allenatore dell’Atalanta appena un paio di giorni fa.