Sale il numero dei contagiati viola: cinquanta in quarantena

Anche Pezzella, Cutrone e il fisioterapista Dainelli sono positivi al virus Covid19 e si aggiungono all’elenco viola aperto venerdì da Vlahovic: un quadro ipoteticamente in evoluzione e che nel frattempo – scrive La Nazione – ha spedito in quarantena (almeno) una cinquantina di dipendenti, compresi i giocatori della prima squadra e lo staff tecnico. Si tratta del gruppo che ha partecipato alla trasferta di Udine, ma la lista può essere più lunga e sicuramente trasversale all’interno della Fiorentina in base ai contatti avuto negli ultimi giorni con i giocatori. La legge sulla privacy impone il rispetto della discrezione e gli unici nomi finora emersi sono quelli pubblicati dalla società sul proprio sito ufficiale: l’unica certezza è che in quarantena sono finiti anche i familiari dei dipendenti.