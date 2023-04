Sacchi: “Niente strategia, solo tattica. Ecco a voi Vincenzo Italiano”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato in esclusiva Arrigo Sacchi. Lo storico allenatore del Milan e della Nazionale italiana si è soffermato su Italiano e sul suo stile innovativo: "Insieme a Gasperini, Sarri e De Zerbi è uno dei tecnici che privilegia la strategia e non la tattica. Sun Tzu diceva che la tattica senza strategia è il rumore prima della sconfitta. Ecco, Italiano è uno che propone un calcio coraggioso, che non aspetta l’errore degli altri ma cerca sempre di dominare la partita". Non può mancare, ovviamente, anche un commento sulla Fiorentina, definita da Sacchi una squadra che ha fatto del gioco il suo punto di forza. Il segreto per il successo viola si nasconde tutto nell'attacco. Creando occasioni anche quando la Fiorentina è in vantaggio è la strada per vincere. Tornando su Italiano, l'ex allenatore, analizza a 360° la personalità dell'ex tecnico dello Spezia: "Chi fa calcio dovrebbe porsi come obiettivo quello di emozionare la gente, regalarle 90’ di gioia e di distrazione. Chi propone questo tipo di calcio, sarà ricordato per sempre a prescindere dai titoli. Critiche? Nemmeno Michelangelo realizzava solo capolavori...Forse dovrebbe essere un po' più calmo".