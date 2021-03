Sacchi e quell’ombra: “Capisco Prandelli, ha dato tutto sé stesso”

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport troviamo un’interessante intervista ad Arrigo Sacchi. L’ex allenatore racconta le proprie dimissioni ai tempi del Parma, nel 2001. Una vicenda molto simile a quella che ha coinvolto Cesare Prandelli e ha scosso il mondo Fiorentina, nella giornata di ieri. L’ex Ct ripercorre la propria decisione, maturata sulla panchina dei ducali nel 2001. Una luce che si spegne improvvisamente e rivela di essere arrivati “al capolinea”. Fu proprio Sacchi – da direttore tecnico – a scegliere Prandelli per la guida del Parma, nella stagione successiva. Prima di ritrovarlo a Coverciano, ai tempi della comune esperienza in Nazionale. A Prandelli – “un uomo sensibile” – manda un forte abbraccio, in un momento particolarmente delicato. Poi sul dispiacere confessa di non averne mai provato, perché consapevole di aver dato tutto sé stesso. Nessun rimpianto, come è certo valga per Prandelli: “una gran bella cosa quando ci si volta indietro”.

