Rummenigge rivela: “Pensammo a Chiesa per il Bayern, ricorda Robben”

Rummenigge rivela un retroscena di mercato: anche il Bayern Monaco pensò a Federico Chiesa quando vestiva la maglia viola

In una lunga intervista concessa a Tuttosport, Karl-Heinz Rummenigge racconta alcuni pensieri sui temi del calcio dopo l'addio al ruolo da dirigente del Bayern Monaco. Oltre alla Nazionale e alla Serie A, si sofferma anche su alcuni singoli del nostro campionato, sottolineando come Bonucci e Chiellini siano la sua coppia preferita fra gli Azzurri. Subito dopo spunta Chiesa, del quale svela un retroscena: anche il Bayern pensò a lui ai tempi della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Federico non è Ribéry o Robben, anche se ricorda Arjen per qualche strappo. Ha dribbling, tiro: sì, pensammo a lui quando giocava nella Fiorentina. Ora non sono più un dirigente, ma penso che in quel ruolo non ci siano spazi: Coman, Sané, Gnabry e Musiala, sono al completo".