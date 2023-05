Rotazioni in pieno stile Italiano. Ma l’assetto è ormai consolidato

Rotazioni massicce, in pieno stile Italiano, che non mutuano l’assetto ormai consolidato: due mediani di costruzione e ostruzione, come Castrovilli e Duncan, a sostegno di Barak

La Nazione analizza la gara tra Fiorentina e Udinese dal punto di vista tattico. Rotazioni massicce, in pieno stile Italiano, che non mutuano l’assetto ormai consolidato: due mediani di costruzione e ostruzione, come Castrovilli e Duncan, a sostegno di Barak, dietro Kouame rispolverato al centro dell’attacco. Sulle corsie esterne offensive Brekalo e Ikone, per tenere alta la linea e aumentare i giri del motore viola. Il piano partita dell’allenatore viola è chiaro, soprattutto dopo il vantaggio. Già, perché prima del gol la Fiorentina tiene il pressing sempre molto alto. La rete di Castrovilli sposta la linea bianconera più avanti di venti metri, dando comunque la possibilità ai viola di ripartire e verticalizzare, senza soffrire più del lecito. Non è un caso che le migliori occasioni per il raddoppio arrivino proprio sulle ripartenze. Poi i viola provano a gestire anche se la precisione nell’ultimo passaggio non aiuta la Fiorentina che potrebbe raddoppiare in un paio di situazioni. L’ingresso di Bonaventura contribuisce ad alzare il tasso tecnico e non è un caso che proprio da lui nascano le azioni più pericolose e, soprattutto, la rete che chiude di fatto la partita