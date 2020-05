Romero, Mandragora e rispunta Perin: Juve forte dell’accordo con Chiesa, ecco le contropartite

Se il pressing della Juve verso Federico Chiesa non sembra placarsi, anzi la dirigenza bianconera è forte dell’accordo con il calciatore e attende solo le mosse in arrivo dalla Toscana, la Fiorentina può decisamente sfogliare la margherita. Come scrive Tuttosport infatti, le contropartite che i bianconeri metterebbero sul piatto sono molte e di valore. Da Cristian Romero (SCHEDA) a Luca Pellegrini (SCHEDA), passando per Daniele Rugani (SCHEDA) e Rolando Mandragora (SCHEDA). Il nome nuovo (ma nemmeno troppo) accostato alla Fiorentina potrebbe essere quello di Mattia Perin: Dragowski è un punto fermo del progetto viola, ma le ottime prestazioni del polacco fanno propendere la dirigenza viola che in estate sia in arrivo un’offerta da capogiro, di quelle irrifiutabili.