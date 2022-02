Rodrigo Ghiandi, lo “scugnizzo” segnato dagli episodi

La storia di Ghiandi, il ragazzo segnato dagli episodi

Classe 1951, nato a Castellammare di Stabia, Rodrigo Ghiandi è una bella storia di calcio che bisogna raccontare. Come sottolineato dalla Nazione, l'ex centrocampista viola, è uno dei tanti giocatori segnati dagli episodi. Impressiona gli osservatori viola giocando nel Santa Maria la Carità per poi esordire nella Fiorentina nella stagione 1970-71 con Pesola in panchina. Contro l'Inter a San Siro si preannuncia una sfida molto complicata ma Ghiandi si comporta bene contro gli attaccanti nerazzurri. Poi, l'episodio incriminato. L'arbitro Sbardella estrae il cartellino rosso a Ghiandi ma per un fallo commesso da Galdiolo. Il gioco della sorte. La possibilità di rifarsi arriva contro la Juventus, gara che però segna la fine dell'avventura di Pesola sulla panchina viola. Da quel momento, Rodrigo rimane ai margini della Fiorentina e dopo qualche esperienza in Toscana, opta per il ritiro a 27 anni.