Rocco, tra i baci a Chiesa e gli striscioni in inglese. Poi Guida gli rovina la festa

Striscioni in inglese, perché Firenze, adesso più che mai, è davvero internazionale. E baci per il suo campione, vezzo genuino che parla italiano più di ogni altra parola, come quello soffiato a Chiesa, subito dopo il gol, in piedi, per festeggiare il momentaneo pareggio sulla Lazio. Il patron Rocco Commisso, però, non riesce a brindare al successo dal vivo della sua squadra. La sconfitta pesa e il Franchi, all’uscita dell’arbitro Guida, ha alzato la voce (fischiando) contro il direttore di gara per il fallo non punito su Sottil. L’articolo completo è su Stadio in edicola oggi.