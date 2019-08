Rocco, Joe e la sorpresa agli abbonati. I dettagli per il proseguimento della campagna

Vi abbiamo raccontato ieri, attraverso i social della Fiorentina, della sorpresa fatta da Barone e Commisso agli abbonati in fila in via dei Sette Senti. Rocco ha ringraziato di cuore i tifosi, che stanno rispondendo in maniera eccezionale: oltre 16mila tessere, delle quali il 20% non rinnovate ma nuove. La gente torna allo Stadio. Il Corriere dello Sport in edicola oggi propone un focus sulla campagna abbonamenti, che include la cosiddetta “ventesima gara”, oltre alle 19 previste dal campionato: in realtà, più che ventesima sarebbe la prima, ovvero la gara di Coppa Italia in programma una settimana prima della sfida col Napoli.

Commisso vuole un clima di apertura totale, conta molto sull’appoggio dei tifosi, che potranno sottoscrivere ancora abbonamenti dal 5 al 18 agosto, con gli sconti per Under 14, Under 30, donne e Over 65 sempre validi. Ora che il mercato comincia ad accendersi, c’è impazienza di vedere la squadra all’opera. A tale proposito, sarà il Galatasaray il primo sparring partner della Fiorentina al Franchi: la gara contro Terim e la sua squadra si giocherà l’11 agosto.