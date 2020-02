Rocco è un ciclone: spesi oltre 300 milioni per la Fiorentina

Il presidente arrivato in Italia mercoledì in occasione della sfida di Coppa Italia ha letterlamente scosso il mercato viola. Non solo ha dato il via libera dal punto di vista economico ma ha rilanciato anche in ottica futura. Investimenti pesanti che mostrano con forza come l’imprenditore italoamericano voglia fare sul serio per chiudere al meglio la stagione attuale e ripartire la prossima con ambizione ed entusiasmo. Secondo quanto riportato da Repubblica, le operazioni effettuatate, portano a 70- 75 milioni l’investimento di Commisso che con la sessione di gennaio ha deciso di puntare fortemente su questi ultimi mesi di campionato ma soprattutto sulla prossima stagione. « In sette mesi, dopo questo mercato, siamo già arrivati a 300 milioni», dice Rocco. L’acquisto che meglio mostra le ambizioni del club viola è quello di Amrabat, per il quale la Fiorentina, per volontà del presidente, ha deciso di fare uno sforzo economico per colmare una lacuna che rischiava di trascinarsi troppo. Nella stessa direzione l’acquisto di Kouamé, alle prese con un lungo infortunio (rottura del crociato) ma tra i giocatori più di prospettiva per il reparto offensivo.