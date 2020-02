Rocco e il dragone: prove di dialogo con Zhang. L’intesa può decollare

Intese, alleanze, interessi comuni: Rocco Commisso ha tracciato la rotta, e i suoi uomini stanno sviluppando nel tempo amicizie e alleanze a fari spenti e in punta di piedi in un mondo dove è difficile spostare equilibri consolidati. Come scrive La Nazione la scelta di Rocco e il suo team è ricaduta su Steven Zhang, imprenditore con alle spalle un gruppo economicamente tra i più solidi in Cina. Con Joe Barone c’è già sintonia, si sono scambiati impressioni e idee, ma ancora l’Inter non fa parte del fronte delle proprietà straniere che vuole ribaltare l’egemonia della Juventus. Questo anche perché Andrea Agnelli ha scelto i nerazzurri come partner italiano all’Eca, ma non è escluso che il vento del Dragone possa cambiare direzione.