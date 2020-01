Rocco, che investimento! I giovani viola valgono più di una squadra intera di calcio

Il giovanissimo tridente viola entusiasma Firenze, Chiesa-Vlahovic-Cutrone, 64 anni complessivi, si stanno prendendo la copertina di questa stagione della Fiorentina. Come puntualizza Stadio, gli esperti del mercato sono colpiti dalla qualità dei giovani viola tanto che sommando anche il talento di Castrovilli parlano di un tesoretto che Rocco Commisso dice di non voler mollare, di un valore complessivo di 150 milioni di euro. Cifra che supera quella con cui il presidente amerciano accquistò la Fiorentina dai Della Valle. I quattro ragazzi valgono più di un’intera squadra di calcio e possono segnare un ricambio generazionale importante, visto che il tridente della capolista indiscussa Juventus, conta 30 anni in più rispetto a quello viola.