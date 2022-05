Ritmi alti e tanta fisicità: Italiano ha vinto la sua battaglia

La Fiorentina ha aggiunto un altro tassello verso la giusta mentalità. L'Europa è lì, a un passo. Il sogno può diventare realtà

Ritmi alti, zero indecisioni, gioco verticale e tanta fisicità. Così Italiano ha fatto vincere alla Fiorentina la battaglia per l'Europa. Adesso è ancora tutto da decidere, il quinto posto racchiude tre squadre, saranno gli episodi a dare un verdetto, ma questa Fiorentina ha messo un tassello importante per la sua crescita, indipendentemente dal resto.

Come riportato da Repubblica, la gara della Fiorentina contro la Roma è stata qualcosa di incredibile. La squadra di Italiano non ha mai messo in discussione l'andamento della partita, che ha sempre visto i Viola vincere ogni contrasto e duello, senza lasciare spazi all'avversario. La Roma si è ritrovata davanti una Fiorentina che perfetta è dire poco e non ha potuto fare nulla per impedire una sconfitta inevitabile. Adesso si riparte. Roma, Fiorentina e Atalanta si ritrovano al quinto posto con 59 punti. Con questo risultato, la Viola ha pareggiato anche gli scontri diretti con i giallorossi, dopo il 3 a 1 dell'andata. Così la Fiorentina ha acquistato maggiore maturità, verso una mentalità vincente che può rendere routine serate di questo genere.