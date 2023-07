Argomento all’ordine del giorno (è in programma domani una riunione in Prefettura) e sul quale la società darà maggiori informazioni per capire quale sarà il futuro dei tifosi viola

Il Corriere Fiorentino si sofferma su un aspetto di questo ritiro. Infatti, come reso noto dalla Fiorentina, i tifosi non sono ammessi e tutto avverrà a porte chiuse. Argomento all’ordine del giorno (è in programma domani una riunione in Prefettura) e sul quale la società darà maggiori informazioni nei prossimi giorni visto che la prima uscita di sabato, contro la Primavera di Galloppa, sarà a porte chiuse come tutti i primi allenamenti.