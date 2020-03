Rispetto e presenza mediatica: Commisso ha varato la nuova strategia comunicativa viola

Rispetto. Una delle parole più ricorrenti nelle dichiarazioni di Rocco Commisso e dei suoi quando si parla di Fiorentina. Un principio che il Tycoon italo-americano ha da sempre messo in chiaro da quando è diventato il patron viola. Ne parla Repubblica questa mattina, sottolineando come la nuova linea comunicativa viola sia stata chiara sin da subito, quando in sede di presentazione il neo Presidente parlò di una squadra bisognosa di diventare nuovamente competitiva a tutti i livelli e di un dominio Juve da contrastare. Concetto ribadito con forza proprio dopo la gara con i bianconeri. Rispetto, già, che ora la Fiorentina chiede anche nella trasferta di Udine (CHE SI DOVREBBE RECUPERARE NEL WEEKEND) e nel rimborso dei 60.000 euro spesi per raggiungere il capoluogo friulano senza giocare. La strategia comunicativa attuale viola – ben diversa dalla precedente – appare chiara: è quella di un club pronto a ribattere colpo su colpo in merito a ciò che accade dentro e fuori dal campo, tramite i media locali e nazionali. Una presenza mediatica costante, che ha l’obiettivo di chiarire ma anche mantenere una posizione ferma.