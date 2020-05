“Rischio zero? I calciatori dovrebbero fare una vita monacale. Ma non è impossibile”

Cosimo Ottomano, direttore medico dello sponsor di Fiorentina e Genoa Synlab, è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport: la sua azienda ha stilato un protocollo per il ritorno al lavoro, e l’idea di base per il calcio è quella di sottoporre i giocatori a test immediati che precludano l’ingresso in campo ai positivi. Non ci sarebbe il 100% di affidabilità – non c’è mai – ma ci si andrebbe vicini. “Il documento della FIGC si basa su un’idea nobile, quella della reclusione nei centri sportivi, ma così si costringerebbero i calciatori, giovani e molto esuberanti, a fare una vita di convento. Certo, non che sia impossibile, ma è comunque una serie di grandi sacrifici individuali…”

“Se ci muovessimo solo col rischio zero, dovremmo evitare anche di attraversare la strada. Ogni settimana scopriamo qualcosa di nuovo, fare previsioni sul vaccino è veramente complicato.”