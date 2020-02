Rischi dell’area Mercafir, a tranquillizzare Rocco ci pensano… i Della Valle

L’idea di Commisso di dividere le spese con il Comune per la Mercafir non trova risposte a Palazzo Vecchio. E da casa Fiorentina ci si interroga sul partecipare o meno al bando (al momento sembra orientato per il no). Lo riporta La Repubblica di oggi raccontando anche una curiosità che intreccia presente a passata proprietà del club viola. A tranquillizzare Rocco su alcune preoccupazioni tecniche dell’area ci pensano, ironia della sorte, i Della Valle e più precisamente gli studi e i controlli fatti in passato su quella area. Dal rischio archeologico a quello bellico, passando per la qualità ambientale del terreno e delle acque sotterranee, non sono state rilevate anomalie particolari e quindi non dovrebbero sopraggiungere complicazioni.