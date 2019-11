Risalire, senza Chiesa. E Montella alza i toni

Più determinato e grintoso per uscire da questo momento difficile. Vincenzo Montella lascia da parte l’aplomb e punta tutto sull’unione, visto che contro il Lecce non ci sarà Federico Chiesa. Come scrive il Corriere Fiorentino, il tecnico viola alza i toni quando si fa riferimento alla condizione atletica della Fiorentina e in generale delle sue squadre. Senza il n° 25, tornano Pulgar e Castrovilli e davanti spazio a Ribery-Vlahovic, mentre per Pedro sarà solo panchina.