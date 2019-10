Rinnovo, Miss Italia e Nazionale. Il momento magico di Castrovilli

Gaetano Castrovilli è l’uomo della provvidenza. E pensare che, come si legge sul Corriere Fiorentino, in estate poteva finire in prestito altrove per fare esperienza. Dopo quello a San Siro arriva un altro gol fondamentale: nel momento di affanno generale c’ha pensato lui a riportare il sereno e segnare un gol che ha rinfrancato tutti, compreso Rocco Commisso. Prima il gol, poi l’assist a Milenkovic, nelle logiche di Montella è il suo Borja Valero; non solo eleganza e dinamismo palla al piede ma sacrificio, rincorrendo gli avversari ed entrando in scivolata per fermare le ripartenza avversario.

Il gioiello viola sta vivendo un momento davvero magico. Poche settimane fa ha firmato il rinnovo del contratto, a breve arriverà anche la chiamata in Nazionale di Mancini. Ma il periodo felice si proietta anche fuori dal campo: da qualche tempo infatti, Gaetano si è fidanzato con Rachele Risaliti, miss Italia nel 2016.